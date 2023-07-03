Kolombiya'da Katolik Kilisesi Temsilcilerine Yönelik Silahlı Saldırı Kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) Doğrulama Misyonu, Kolombiya'da Katolik Kilisesi mensuplarına yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, saldırının faillerinin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kolombiya'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Doğrulama Misyonu, ülkedeki Katolik Kilisesi temsilcilerine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

BM Kolombiya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi mensuplarına yapılan ve 3 kişinin yaralandığı saldırı kınanarak, "Bu saldırıyı reddediyoruz. Bölgeye barış ve uzlaşmanın gelmesi için çabalayan Katolik Kilisesi ile dayanışma içerisindeyiz." ifadesine yer verildi.

Saldırının faillerinin bulunması için yetkililere çağrıda bulunan BM Kolombiya Temsilciliği, toplum liderlerine, yerli haklara ve sivil toplum temsilcilerine yapılan saldırıların durdurulmasını istedi.

Kolombiya basınındaki haberde, saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı belirtildi.

Olay

Cauca yönetim bölgesine bağlı San Lorenzo de Caldono Mahallesi'nde, dün arabayla seyir halindeyken saldırıya uğrayan Katolik Kilisesi mensuplarından 3 kişi yaralanmıştı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısında, araca 30 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.