Kolombiya'da Hükümet ve ELN Arasında Ateşkes Anlaşması Olabilir

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakerelerin, bugün taraflar arasında "ateşkes anlaşması"yla sonuçlanabileceği bildirildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümet ile ELN arasında başkent Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakerelerinin kapanışına katılmak için Küba'ya gidecek.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakerelerin bugün bir anlaşma ile sonuçlanabileceği kaydedildi.

Hükümet ile ELN arasında "6 aylık ateşkes anlaşması"nın imzalanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Petro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kolombiya'da savaş tarihinin bugünden itibaren değişeceğini vurgulayarak, "Küba'ya gidiyorum, barışa doğru yol alıyoruz, bundan geri adım atmak yok. Barış anlamına gelen önemli bir anlaşmaya imza atmaya gidiyorum." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Ivan Velasquez de ateşkes hususunda umutlu olduklarını belirterek, "Beklentimiz imzalanması yönündedir. Bazı gözlemler yapıldı ve bunun olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda ise bugün önemli kararların açıklanacağını kaydederek, "Ulusal nitelikte bir ateşkes olacak ve aynı anda bölgesel senaryolar üzerinde çalışılacak. Tarafların kaygılarının azaltılması için bazı garantiler olacak." dedi.

Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino, ELN tarafıyla yaptığı görüşmede, ateşkesin imzalanmasının ardından doğrulama ve izleme mekanizmasının devreye gireceğini söyledi.

ELN ise Twitter hesabındaki açıklamasında, atılacak adımlar ilgili odak noktalarının toplum olduğu ifade edilerek, "Barış topraklardan inşa edilir. Tam barışın sağlanması için her sektörün ve bölgenin yöntem ve tavırlarıyla diyaloğa katkı sunması sürecini birlikte başlatalım." denildi.

Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına Otty Patino, ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik ediyordu.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.