Kolombiya'da ELN ve FARC Çatışmasında 16 Kişi Öldü

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların olduğu bölgede yaşayanlar güvenli bölgelere kaçarken, FARC muhalifleri yardım talebinde bulundu. Arauca'da devam eden sürtüşmenin uyuşturucu trafiğini kontrol etme isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki çatışmada 16 kişi öldü.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı kırsal alanda silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada, iki taraftan 16 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların olduğu bölgelerde yaşayanların korkuyla evlerini terk ederek güvenli bölgelere kaçtığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, FARC muhaliflerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yardım talep ettiği ve durumları ağır 5 yaralılarının olduğu bildirildi.

ICRC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise örgütün ayrım gözetmeksizin herkese yardım etmeye çalıştığı belirtilirken, "Yaralılar dahil herkesin korunması gerekiyor. Uluslararası insani hukuk kapsamında insanların çatışma bölgesinden tahliye edilmesi elzem." ifadesine yer verildi.

Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol etme isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Venezuela sınırında yer alan Arauca, ELN'nin Kolombiya hükümetiyle yürüttüğü barış müzakerelerinde önemli bir bölge olarak geçiyor.

Ombudsman Ofisine göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da geçen yıldan bu yana 300 ila 400 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.