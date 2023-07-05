Kolombiya'da ELN, astsubay ve 2 çocuğunu kaçırdı

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, astsubay ve 2 çocuğunu kaçırdı. Astsubayın çocukları otizmli olduğu belirtilerek, olay kınandı.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), aracıyla seyahat eden bir astsubayı ve 2 oğlunu alıkoydu.

Ülkenin Arauca yönetim bölgesine bağlı Fortul kasabasındaki yolda arabası ELN üyelerince durdurulan astsubay ile 2 oğlu, örgüt tarafından kaçırıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, kaçırılan çocukların otizmli olduğu belirtilerek, "Olay ELN'ye bağlı Domingo Lain Saenz Cephesi silahlı grubunca gerçekleştirildi. Saldırıyı kararlılıkla reddediyoruz ve astsubay ile ailesinin sağ bulunması için gereken yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Barış Yüksek Komiserliği de Twitter hesabından olayı kınayarak, "Astsubay ve iki küçük çocuğun zorla alıkonulmasını şiddetle reddediyoruz. Bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ailelerle dayanışma içerisindeyiz. Şiddet ve ölüm bizi özgürlüğümüzden yoksun bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'da dün üç farklı silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirmiş ve ELN bu saldırılardan sorumlu tutulmuştu.

ELN, dünkü açıklamasında ise 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Kolombiya ordusunun 28 Haziran'da ELN mensuplarına yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi öldürülmüş, ELN tarafından ise saldırıya sert tepki gösterilmişti.