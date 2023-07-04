Kolombiya'da ELN, 6 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ateşkes ilan etti

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Temmuz'dan itibaren 3 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde ateşkes emri verdi. ELN'nin açıklamasında, hükümet ile imzalanan geçici ateşkes anlaşması kapsamında ordu ve polis güçlerine yönelik eylemlerin durdurulacağı belirtildi. Ateşkesin ülkenin tamamında uygulanacağı ifade edildi.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri verdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, ELN'nin sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiya hükümeti ile Küba'da imzalanan 6 aylık geçici ateşkes anlaşması kapsamında, örgütün 6 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ordu ve polis güçlerine yönelik eylemlerini durdurma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, ELN'ye yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda örgütün karşılık verme hakkı olduğu belirtilerek, ateşkesin ülkenin tamamında uygulanacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından ateşkes ilanını yayımlayan Minito30.com internet sitesinin haberini paylaştı.

Kolombiya ordusunun 28 Haziran'da ELN mensuplarına yönelik operasyonunda, 6 örgüt üyesi öldürülmüş, ELN tarafından ise saldırıya sert tepki gösterilmişti.

Savunma Bakanı Ivan Velasques, operasyona ilişkin açıklamasında, ELN ile ilan edilen ateşkesin henüz fiiliyata girmediğini hatırlatmış, Cumhurbaşkanı Petro'nun ateşkes kararnamesini imzalayana kadar ordunun operasyonlarına devam edeceğini kaydetmişti.

6 aylık geçici ateşkes imzalanmıştı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.