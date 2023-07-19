Kolombiya'da düşen uçakta eski senatör ve 4 siyasetçi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın orta bölgesinde düşen küçük uçakta bulunan eski senatör, 4 siyasetçi ve pilot yaşamını yitirdi. Uçak Boyaca yönetim bölgesinde düştü. Ölenler arasında Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez tarafından kurulan Demokrat Merkez Partisi üyeleri de bulunuyor.

Kolombiya'nın orta bölgesinde düşen küçük uçakta bulunan eski senatör, 4 siyasetçi ve pilot yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, Villavicencio kentinden başkent Bogota için kalkan küçük uçağın, Boyaca yönetim bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Cessna 210 Centurion tipi küçük uçakta bulunan pilot ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, ölen 5 kişinin Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez tarafından 2013'te kurulan Demokrat Merkez Partisi'nin üyeleri olduğunu kaydetti.

Ölenlerden birinin, 2014-2018 döneminde senatörlük yapan 55 yaşındaki Nohora Tovar olduğunu aktaran yetkililer, Tovar'ın Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de Kolombiya Büyükelçisi olarak görev aldığını belirtti.

"Bu trajedi hakkında daha çok bilgi bekliyoruz"

Demokrat Merkez Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kazada ölen diğer kişilerin Tovar'ın eşi ve partide koordinatör olarak çalışan Guillermo Perez, Parti'nin başkan yardımcısı Dimas Barreo, Konsey Üyesi Oscar Rodriguez ve partiden vali adayı olan Felipe Carreno olduğu aktarıldı.

Eski Devlet Başkanı Uribe ise Twitter'dan "Demokrat Merkez Partisi'nden meslektaşlarımızın, Nohora Tovar'ın ve eşi Guillermo'nun ölümcül kaza haberi geldi. Bu trajedi hakkında daha çok bilgi bekliyoruz." paylaşımında bulundu.