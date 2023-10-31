Kolombiya'da Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Etkinliği

Kolombiya'da Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Başkentteki tarihi Chico Müzesi'nde gerçekleşen resepsiyona çok sayıda Türk vatandaşı ve Kolombiyalı yetkililer katıldı. Etkinlikte Türk mutfağından lezzetler sunuldu ve Türk kahvesi ikram edildi. Ayrıca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden Mücahit Kol, geleneksel Türk müziği eserlerini seslendirdi.

Kolombiya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı vesilesiyle başkentteki tarihi Chico Müzesi'nde resepsiyon yapıldı.

Resepsiyona, Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fransisco Coy, Ticaret Bakanı Soraya Caro, burada görevli büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, görevli Türk kurumu direktörleri olmak üzere çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından burada konuşma yapan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, "Gurur ve coşkumuzu çok sayıda Kolombiyalı ve diplomatik mensuplarla, yabancı dostlarımız ile Kolombiya'da yerleşik çok sayıda vatandaşımızla paylaştık. Milletimizin gurur ve sevincine biz de Bogota'dan ortak olduk." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, katılımcılara Türk mutfağından lezzetler sunuldu ve Türk kahvesi ikramında bulunuldu.

Programda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden Mücahit Kol, bağlamasıyla katılımcılara "Geleneksel Türk Müziği" eserlerini seslendirdi.