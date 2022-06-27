Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çöktü. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı. Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü. ARENADAN KAÇAN BOĞALAR PANİĞE NEDEN OLDU Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu. ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı. Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi. "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR" Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi. AA / Sinan Doğan - Dünya Kolombiya Dünya Haberler

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