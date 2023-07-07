Kolombiya'da Amazon Yolu Zirvesi 2023 Düzenlenecek

Kolombiya'da Amazon yağmur ormanlarının korunması amacıyla düzenlenecek olan 'Amazon Yolu Zirvesi 2023' toplantısı hakkında bilgiler verildi. Zirveye Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da katılacak. Toplantıda iklim değişikliği, çevrenin korunması, yerli halkların beklentileri ve diğer önemli konular ele alınacak.

Kolombiya'da Amazon yağmur ormanlarının korunması amacıyla "Amazon Yolu Zirvesi 2023" konulu toplantı düzenlenecek.

Kolombiya basın biriminden yapılan açıklamada, ülkenin Leticia kentinde, 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirveye, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da katılacağı bildirildi.

Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele, Amazon yağmur ormanları ve çevrenin korunması, ekolojik restorasyon, yerli halkların beklentileri, yasa dışı ağaç kesiminin önlenmesi, çevre suçları, biyoekonomi, sağlık ve eğitim için alınacak önlemlerin masaya yatırılacağı belirtildi.

Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad, konuya ilişkin açıklamasında, zirve boyunca Amazon bölgesindeki sorunlarla mücadele için çeşitli aktörlerin katılımıyla çalıştaylar düzenleneceğini söyledi.

Amazon ormanlarının korunmasının gezegen için önemine değinen Muhamad, "Ormansızlaştırma, ulusları aşan çevre suçları, ekolojik restorasyon, bilgi yönetimi, bilim, teknoloji ve yerlilerin katkılarını Leticia'daki zirvede ele alacağız." ifadesini kullandı.

"Amazon Yolu Zirvesi 2023"e Bolivya, Ekvador, Guyana, Peru, Surinam ve Venezuela çevre bakanlarının da iştirak edeceği bilgisi paylaşıldı.

Amazon ormanlarının canlandırılması amacıyla 2030'a kadar geniş alanda ağaçlandırma çalışması yapılması, sulak arazilerin korunması ve yasa dışı madencilikle mücadelenin de toplantıların önemli konularından olacağı kaydedildi.