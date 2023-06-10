Kolombiya'da 40 Gün Sonra Kaybolan Çocuklar Sağ Bulundu

Kolombiya'da 1 Mayıs'ta düşen küçük Cessna tipi uçaktan sağ kurtulan ve 40 gün boyunca ormanda kaybolan çocuklar, sağ bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro yaşları 13, 9, 4 ve 1 olan kardeşlerin kurtarılmasını 'Tüm ülke için neşe' olarak nitelendirdi.

? Kolombiya'da 1 Mayıs'ta düşen küçük Cessna tipi uçaktan sağ kurutulan ve 40 gün boyunca ormanda kaybolan çocuklar, sağ bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro yaşları 13, 9, 4 ve 1 olan kardeşlerin kurtarılmasını 'Tüm ülke için neşe' olarak nitelendirdi.

Kolombiya'da 1 Mayıs'ta dördü çocuk 7 kişiyi taşıyan Cessna 206 tipi uçak, yağmur ormanlarının bulunduğu Caqueta bölgesinde seyir halindeyken düşmüş yetkililer, üç yetişkinin cesedini uçağın içinde bulduklarını, ancak o zaman 11 aylık olan bebek dahil yaşları 13, 9 ve 4 olan çocuklara ulaşamadıklarını açıklamıştı. Kayıp çocukları bulmak için yağmur ormanlarında onlarca asker ve yerel halkın dahil olduğu büyük bir kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro, bugün yaşları 13, 9, 4 ve 1 olan kardeşlerin kurtarıldığını duyurarak 'Tüm ülke için neşe! 40 gün önce Kolombiya ormanında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu' ifadelerini kullandı. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kolombiya Savunma Bakanlığı çocukların, helikopterle yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki ağaçların arasından sıfır görüş mesafesiyle kurtarıldığını açıkladı. Çocukların hastaneye götürülerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Devlet Başkanı Pedro, 18 Mayıs'ta çocukların bulunduğunu duyurmuş ancak bilgi resmi makamlar tarafından teyit edilemeyince duyuruyu sosyal medya hesabından silmişti.