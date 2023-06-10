Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Küba'ya teşekkür etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümet ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Küba'ya teşekkür etti. Başkent Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakerelerinin final aşamasına katılmak için Küba'ya giden Petro, ELN ile imzalanan '6 aylık geçici ateşkes anlaşmasının' önemine vurgu yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümet ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Küba'ya teşekkür etti.

Başkent Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakerelerinin final aşamasına katılmak için Küba'ya giden Petro, ELN ile imzalanan "6 aylık geçici ateşkes anlaşmasının" önemine vurgu yaptı.

Petro, Küba'nın tarihi bir misafirperverliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Washington'a yaptığım son ziyarette ABD Başkanına, Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinde olmasının büyük bir adaletsizlik olduğunu söyledim. Tek taraflı yaptırımların Küba halkının yaşam hakkına zarar verdiğini ve adaletsizliğe yol açtığını Biden ile paylaştım." ifadesini kullandı.

Gençlere umut aşılamak için yeni bir zamanın başladığını kaydeden Petro, "Latin Amerika'daki isyanın şu aşamada sona erdiğini bir şekilde söyleyebiliriz, ELN ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde görülmemiş bir süreç yürütüldü. Mayıs 2025'te, ELN ile devlet arasında on yıllarca süren savaş temelli sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, şiddetin son bulması için Kolombiya'nın yeniden inşa edilmesi gerektiğini, onurlu bir hayat isteyen, adalet talep eden, iş istikrarı, toprakların eşiti bölüşümü, toplumsal protestoya saygı ve ülkenin derin eşitsizlikten çıkması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ELN ile ateşkese giden süreçte katkılarından dolayı Küba ve garantör ülkelere teşekkür eden Petro, "Bizler ve sizler (ELN liderlerini kastederek) yaşamın tarafındayız, bu yenilikçi anlaşmayı imzalayarak, 1984 ve 1989'da imzalanan anlaşmalardan çok farklı koşullara geldiniz." şeklinde konuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de müzakerelere ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "3. tur müzakereleri yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Sonuç, ümit vericidir. Barışa katkı sunmak Küba için onur vericidir. Bu görüşmeler halka insani yardımın ulaştırılması, geçici ateşkes ve barış Kolombiya'da uzun yıllardır süren bir çabanın sonucudur." diye konuştu.

Ortak bildiri

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in okuduğu 3. tur müzakerelerinin ortak bildirisinde, taraflar arasında iletişim kanallarının etkinleştirilmesi, 9 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Kolombiya'da Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi huzurunda sürecin başlatılmasının önemi ifade edildi.

Bildiride, 6-10 Temmuz tarihlerinde ateşkes protokollerinin onaylanması için diyalog masasının kurulacağı kaydedilerek, "3 Ağustos'tan itibaren, protokollerin tam olarak uygulanması, izleme mekanizmasının eksiksiz işletilmesi ile ateşkesin kapsamlı şekilde uygulaması başlatılacak. Bu tarihten itibaren tarafların mutabakatı ile 180 günlük süre sayılmaya başlanacak." denildi.

Kolombiya devleti ile ELN arasındaki dördüncü tur barış müzakerelerinin Venezuela'nın ev sahipliğinde 14 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, yaptığı açıklamada, müzakerelerin ardından 6 aylık ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.