Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. İki lider, Amazon bölgesine sınırı olan ülkeler arasında Kolombiya'da konferans düzenlenmesi için mutabık kaldı. Petro, mevkidaşından, Kolombiyalı antropolog Martin Von Hildebrand'ın, Amazon İş birliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Genel Sekreterliğine adaylığı için Brezilya'dan destek istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) Zirvesi'nin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Petro ve Lula da Silva, başkent Brasilia'daki Alvorada Sarayı'nda görüştü.

İki lider, Amazon bölgesine sınırı olan ülkeler arasında Kolombiya'da konferans düzenlenmesi için mutabık kaldı.

Petro, mevkidaşından, Kolombiyalı antropolog Martin Von Hildebrand'ın, Amazon İş birliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Genel Sekreterliğine adaylığı için Brezilya'dan destek istedi.

"İkimiz de çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız"

Petro, Twitter hesabından, Lula da Silva ile görüşmesinden fotoğraf paylaşarak, iklim krizi ve Amazon anlaşmasının teşvik edilmesini ele aldıklarını aktardı.

Gustavo Petro, paylaşımında, "Arkadaşım Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşmem sona erdi. İkimiz de çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız. İnsanlığın yaşamı için Güney Amerika'da birliği sağlamaya çalışıyoruz. Bugünün tarihi bizi bir araya getiriyor ve Brezilya ile Kolombiya arasındaki ittifakı inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Liderler arasındaki toplantıya, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Elizabeth Taylor ve Kolombiya'nın Brasilia Büyükelçisi Guillermo Rivera da katıldı.