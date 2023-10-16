Kolombiya Cumhurbaşkanı Gazze'ye insani yardım gönderecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldıklarını duyurdu. Petro, Mısır ile görüşerek destek sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na olağanüstü toplantı çağrısında bulunarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Petro, Gazze'ye insani yardım yollayacaklarını ve destek için Mısır'la görüşeceklerini söyledi.

Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna da olağanüstü toplantı çağrısında bulunarak, "Nihayet Avrupa Birliği (AB) İsrail'e uluslararası hukuku hatırlatıyor. Sivillere yönelik sistematik saldırı yasaktır. Soykırımlar yasaktır. Sağlık ve hastane personeli korunmalıdır. Yaşam için gereken asgari gereksinimler korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.