Kolombiya, Arjantin, Venezuela ve Küba'dan Libya'ya sel felaketi için başsağlığı ve dayanışma mesajları

Kolombiya, Arjantin, Venezuela ve Küba, sel felaketinden etkilenen Libya'ya başsağlığı ve dayanışma mesajlarını iletti. Libya'da yaşanan sel felaketi sonucunda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve büyük zararlar meydana gelmiştir.

Kolombiya, Arjantin, Venezuela ve Küba, sel felaketinden etkilenen Libya'ya başsağlığı ve dayanışma mesajlarını iletti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kolombiya hükümeti, şiddetli yağışlar sonucunda ülkenin altyapısına ciddi zarar veren ve sele yol açan Daniel fırtınası nedeniyle Libya'nın yaşadığı trajediden büyük üzüntü duyuyor. Kolombiya, hayatını kaybedenler ve kayıplardan dolayı Libya halkıyla, hükümetiyle dayanışmasını ifade ediyor ve onların bu felaketten bir an önce kurtulmasını temenni ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Arjantin, kısa süre önce ülkenin doğusundaki birçok bölgeyi etkileyen kasırga nedeniyle Libya halkına dayanışmasını sunuyor. Arjantin hükümeti, kurbanların ailelerine en içten taziye dileklerini iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyor." mesajını paylaştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, X sosyal medya hesabında, "Venezuela, Daniel fırtınası nedeniyle maruz kaldıkları trajediden dolayı kardeş Libya halkına en derin başsağlığı ve dayanışma dileklerini sunuyor. Bu zor zamanlarda sizlere desteğimizi yineliyoruz." açıklaması yaptı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Küba halkı ve hükümeti adına, Daniel fırtınasının yol açtığı can ve mal kaybı nedeniyle Libya halkına ve hükümetine en derin taziyelerimi sunuyorum."

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.