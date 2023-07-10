Kolombiya, 2025 CELAC Zirvesi'nin Dönem Başkanlığına Seçildi

Kolombiya, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'nin 2025 dönem başkanlığına seçildi. Kolombiya'nın entegrasyonu güçlendirmeye ve teşvik etmeye olan ilgisi bir kez daha teyit edildi.

Kolombiya'nın 2025 Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'nin dönem başkanlığına seçildiği bildirildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, CELAC Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Kolombiya'nın oy birliğiyle 2025 CELAC Zirvesi'ne başkanlık yapmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, karardan ötürü memnuniyetini belirten Bakanlık, "Kolombiya'nın Latin Amerika ve Karayipler'in entegrasyonunu güçlendirmeye ve teşvik etmeye olan ilgisi bir kez daha teyit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kolombiya için CELAC'a başkanlık edilmesinin önemi hatırlatılan açıklamada, "Bölgesel düzeyde yeşil enerjiye geçişi, bölgesel enerji entegrasyonunu teşvik etmek için işbirliği konularının derinleştirilmesi ayrıca Anayasal ve Ulusal Kalkınma Planı'nın geliştirilmesi için mücadele edilmesi, iklim değişikliği ve finansman ihtiyacının karşılanması, uyuşturucu sorununa yeni yaklaşım, göç, gıda ve sağlıkta kendi kendine yeten bir politikanın sağlanması hedefleniyor." denildi.

Kolombiya'da 2025'te yapılması beklenen CELAC Zirvesinde, birçok hükümet ve devlet başkanının bir araya gelmesi bekleniyor.

CELAC 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, en son 24 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.

CELAC zirvesi, Amerika kıtasından 33 ülkeyi bir araya getiriyor.