Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı - Haberler

İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın kocasını aldattığı sırada eşinin eve gelmesiyle beraber büyük telaş yaşadı. Kocasının sevgilisini fark etmesini istemeyen kadın, eşini oyalarken sevgilisi ise balkondan atlayarak kaçmaya başladı.

ÇILGINA DÖNDÜ

İhanete uğrayan adam karısının sevgilisinin kaçtığın fark ederek onu kovalamaya başladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA İZLENDİ

İspanya'da bir kadını ihanetini gösteren görüntüler sosyal medyada popüler oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadınla kocasının konuştuğu anlarda sevgilisi olduğu iddia edilen adamın kaçma çabası kameralara yansıdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Kısa sürede popüler olan görüntülerin kurmaca olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra video kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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