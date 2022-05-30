Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı - Haberler

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Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı

Haberler.com - Dünya
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İspanya'da meydana gelen olay, izleyenleri şok etti. Kocasını aldatan bir kadın, kocasının eve gelmesiyle büyük şok yaşadı. Kadın, kocasını engellemeye çalışırken, sevgilisi de balkondan atlayarak kaçtı. O anlar anbean kaydedildi.

İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın kocasını aldattığı sırada eşinin eve gelmesiyle beraber büyük telaş yaşadı. Kocasının sevgilisini fark etmesini istemeyen kadın, eşini oyalarken sevgilisi ise balkondan atlayarak kaçmaya başladı.

İhanete uğrayan adam karısının sevgilisinin kaçtığın fark ederek onu kovalamaya başladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

İspanya'da bir kadını ihanetini gösteren görüntüler sosyal medyada popüler oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadınla kocasının konuştuğu anlarda sevgilisi olduğu iddia edilen adamın kaçma çabası kameralara yansıdı.

Kısa sürede popüler olan görüntülerin kurmaca olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra video kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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