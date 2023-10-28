Kocaeli'de Filistin'e Dua Buluşması

Tekirdağ'da sabah namazı sonrası, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince "Gençler Filistin İçin Sabah Namazında Buluşuyor" temasıyla düzenlenen programda, gençler, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Orta Cami'de bir araya geldi.

Camide saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, her zaman Filistin için dua ettiklerini söyledi.

Programa katılan gençlere teşekkür eden Soykök, "Aileleriniz, bizler belki size güzel bir dünya bırakamamış olabiliriz ama bu dünyayı güzelleştirmek sizlerin elinde. Çalışmalıyız, gayret sarf etmeliyiz ve yüreğimizden imanı ve sevgiyi eksik etmemeliyiz." dedi.

Daha sonra, vatandaşlara çorba ikram edildi.