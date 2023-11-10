Kocaeli'de Atatürk'e Saygı Duruşu

Kocaeli'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te hayat 2 dakikalığına durdu. İş yerlerinde çalışanlar ve sürücüler Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

KOCAELİ'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te hayat 2 dakikalığına durdu.

Saatler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 09.05'i gösterdiğinde Kocaeli'de 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı'ndaki dükkanlarda çalışanlar, işe ve okula gitmek için dışarıda olanlar sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Bulvarı'nda seyir halinde olan sürücüler de 09.05'te araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.