Kocaeli'de 49 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada 49 tarihi eser ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sikke, mühür, 2 yüzük, heykel ve 4 obje bulunan tarihi eserler, jandarma tarafından ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada 49 tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durdurulan 2 şüphelinin üstünü aradı. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sikke, mühür, 2 yüzük, heykel ve 4 obje olmak üzere toplam 49 tarihi eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ