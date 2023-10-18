Kocaali'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi. Kocaali Merkez Camisi'nde sabah namazını eda eden vatandaşlar, daha sonra 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki dua programına katıldı. İlçe Müftüsü Adem Gülmek ve katılımcılar, daha sonra saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kocaali Merkez Camisi'nde sabah namazını eda eden vatandaşlar, daha sonra 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki dua programına katıldı.

Burada konuşan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İsrail'in yaptığı soykırımları lanetlemenin yanı sıra bunun için tek vücut olup herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

İnsanlığın huzuru ve mutluluğu için tüm İslam aleminin birlik olması gerektiğini vurgulayan Acar, "Son olarak hastaneye saldıracak kadar alçaklaşan bu insan müsveddelerine gereken dersi, tüm İslam alemi olarak vermek ve tavrımızı ciddi şekilde göstermek durumundayız. Dün Bosna'da yapılanları unutmadığımız gibi Filistinli kardeşlerimize yapılanları asla unutmayacağız. Allah, ceddimizin yıllarca hizmet ettiği gönül coğrafyamızda yeniden huzuru tahsis etmek, insana ve insanlığa hayırlı hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Adem Gülmek ve katılımcılar, daha sonra saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Programa, belediye meclis üyeleri, mahalle siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.