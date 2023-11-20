KKTC Vatandaşları İstanbul'a Ulaşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tahliye edilen 27 KKTC vatandaşının bu akşam İstanbul'a ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen KKTC vatandaşları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla Gazze'de ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen KKTC vatandaşlarının güvenli tahliyesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a 18 Kasım'da tahliye edilen toplam 7 KKTC vatandaşının Kahire üzerinden dün İstanbul'a ulaştığı aktarılan açıklamada, dün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tahliye edilen toplam 27 KKTC vatandaşının da bu akşam Kahire üzerinden İstanbul'a ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızdan geriye kalanların, güvenli bir şekilde ve en kısa sürede bölgeden tahliye edilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti makamları ile koordinasyon ve işbirliğimiz devam etmektedir." ifadesine yer verildi.