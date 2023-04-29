KKTC, TÜRKPA teşkilatına gözlemci üye oldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) teşkilatına gözlemci üye olmasından, büyük memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu'nda teşkilatın gözlemci üyeliğine kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türklerinin, Türk devletleri ile ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlayacak bu tarihi karardan dolayı TÜRKPA üyesi ülkeleri kutluyor, kararın KKTC ve Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.