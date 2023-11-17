KKTC'nin kuruluşunun 40'ncı yıl dönümü Londra'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in de katıldığı resepsiyonda konuşmalar yapıldı ve KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle daha da güçleneceği vurgulandı.

KKTC'nin kuruluşunun 40'ncı yıl dönümü Londra'da resepsiyonla kutlandı.

Londra'daki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve çok sayıda davetli katıldı.

Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın anahtarı olduğunu belirterek, "Ana vatan, yavru vatan ve Mavi Vatan, birlikte geleceğe daha güçlü yürüyoruz." dedi.

Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa KKTC'nin bu anlaşmanın bir tarafı olması gerektiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türklerinin her türlü ambargoya meydan okuyan bir halk olduğunu ifade etti.

Tatar, "Bizim en büyük zenginliğimiz, yüreğimizdeki vatan sevgisi, millet sevgisi, KKTC sevgisi ve tabii ki Anadolu ve Türkiye sevgisidir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle daha da güçleneceğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta Türk halkının mücadelesini verirken büyük Türk dünyasının da ayrılmaz bir parçası olarak ana vatan ile daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlemenin bahtiyarlığı içindeyiz." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılan KKTC'nin en güneydeki Türk devleti olduğunu ifade eden Tatar, İngilizce olarak yaptığı konuşmasında İngiltere ve dünyayı Kıbrıs konusunda politikalarını gözden geçirmeye davet etti.

İngiltere'nin adada garantör ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Tatar, "Garantör bir ülke olarak Kıbrıs Türklerine borçludur. Bu zamana kadar Kıbrıs Türklerine adil davranmadıklarını düşünüyoruz. Biz daha iyi bir muameleyi hakediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tatar, KKTC'nin Türkiye'nin de desteğiyle tanınacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye ile KKTC'nin el ele verdiği sürece aşamayacağı bir engel yoktur"

Ertaş da yaptığı konuşmada, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle gurur yılı olduğunu belirterek, "Ne mutlu ki KKTC'nin de 40'ncı yılını kutluyoruz." dedi.

Britanya'daki Türk toplumunun güçlü olmasında Kıbrıs Türklerinin önemli bir payı bulunduğunu ifade eden Ertaş, "Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC'nin bütün ambargolara rağmen uluslararası toplumda geldiği noktadan daha da ileriye gitmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ertaş, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal ismiyle gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin el ele verdiği sürece aşamayacağı bir engel yoktur." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin Londra Temsilcisi Keskin de yaptığı konuşmada, "2021'de Cenevre'de kayda geçirdiğimiz egemen eşitliğe dayalı iki devlet vizyonumuzu kararlılıkla sürdürmeye ve devletimizi her alanda daha da ileri taşımaya, Türkiye'nin de koşulsuz desteğiyle devam ediyoruz." dedi.

Keskin, garantör ülke İngiltere ve uluslararası toplumu Kıbrıs konusunda yeni bir yaklaşım benimsemeye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik egemen eşitlik temelinde somut adımlar atmaya çağırdı.

KKTC'nin İngiltere'deki Kıbrıs Türklerinin pek çok alanda başarılara imza attığını vurgulayan Keskin, "Sizlerin haklı taleplerimizi her alanda dillendirmesi haklı davamızın başarıya ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.