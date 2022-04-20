KKTC'de hükümet istifa etti-2 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de hükümet istifa etti-2

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
KKTC'de hükümet istifa etti-2

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, UBP-DP ve YDP hükümetinin istifasını kabul etti. BRT'nin haberine göre KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, kabinede değişikliğe giderek Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması talebinde bulundu ancak bu talep Tatar tarafından kabul edilmedi. Sucuoğlu daha sonra hükümetin istifasını sundu.Bugün Tatar ve Sucuoğlu arasında yapılan ve yarım saat süren görüşmenin ardından hükümetin istifası kabul edildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ersin Tatar, Kıbrıs, Radyo, Tatar, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title