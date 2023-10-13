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KKTC'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için KKTC'deki bazı camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kıbrıs Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail'in saldırganlığını kınayarak uluslararası topluma tepki çağrısı yaptı. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de İsrail'in saldırılarını protesto etti.