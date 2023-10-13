KKTC'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için KKTC'deki bazı camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kıbrıs Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail'in saldırganlığını kınayarak uluslararası topluma tepki çağrısı yaptı. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri de İsrail'in saldırılarını protesto etti.
İsrail'in, Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bazı camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Başkent Lefkoşa'daki Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde cuma namazından sonra Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.
Gıyabi cenaze namazının ardından Kıbrıs Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına okunan bildiride, Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığı kınanarak, uluslararası topluma yaşananlara seyirci kalmaması çağrısı yapıldı.
Gazimağusa kentinde Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde, üniversite öğrencileri cuma namazının ardından yaptıkları gösteri de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Filistin bayrakları ve Gazze'ye destek pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.
KKTC'de başkent Lefkoşa'daki 6 caminin yanı sıra Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'taki camilerde de cuma namazı sonrası, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.