KKTC'de Binlerce Kişi Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Lefkoşa'da camileri dolduran halk, bayram namazını eda etmek üzere saf tuttu. Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hz. Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra halk ile bayramlaştı. Tatar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi. Bayram günlerinin, hoşgörünün, toplumsal değerlerin daha coşkuyla yaşandığı zamanlar olduğuna dikkati çeken Tatar, geçmişten emanet aldıkları bu manevi değerleri gelecek nesillere miras olarak bırakacaklarını söyledi. Bayram namazının ardından Lefkoşalılar, kurbanlarını kesmek üzere toplu kesim alanlarına yöneldi.