KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, büyük Türk dünyasının umudu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel güç olma yolunda büyük Türk dünyasının umudu olduğunu söyledi. Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 5. kol faaliyetleri ile KKTC'yi bölme, Türkiye ile ilişkilerini engelleme ve topluma nifak tohumları ekme girişimleri bulunduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel güç olma yolunda büyük Türk dünyasının umudu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 5. kol faaliyetleri ile KKTC'yi bölme, Türkiye ile ilişkilerini engelleme ve topluma nifak tohumları ekme girişimleri bulunduğunu dile getiren Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, sadece bölgesel değil küresel bir güç olma yolunda büyük Türk dünyasının umudu olmuştur. Sizlerin ziyareti bu anlamda önemlidir ve verdiğiniz mesajlar bunlara birer yanıt niteliğindedir." diye konuştu.

Tatar, iki buçuk yıl önce kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ortaya koydukları uluslararası egemen eşitliğe dayalı 2 devletli siyaseti dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirterek, Erdoğan'a KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye statüsü ile alınması ve Birleşmiş Milletlerin (BM) New York kentindeki 77. Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs'ın tanınması yönünde yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür etti.

Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, egemen uluslararası eşit 2 devletli yeni siyasetin devamı için sizlerin bize verdiği desteğe bir kez daha müteşekkiriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninin hemen akabinde KKTC'ye yaptığı ziyaretin dünyaya bir mesaj niteliğinde olduğunu vurgulayan Tatar, "Ziyaretinizle bütün dünyaya bu mücahidin devletine sahip çıktığınız ve bundan sonra da sahip çıkacağınız mesajını veriyorsunuz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Annan Planı referandumu sonrası Avrupa Birliği'ne (AB) üye olduğunu, Yunanistan ve Rumların bu şımarıklıkla hareket ettiklerini, Kıbrıs'ta Türklerin, Rumlar kadar egemenlik hakları bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta çözümün egemenlik temelinde iki tarafın iş birliği ile mümkün olacağının altını çizen Tatar, şunları kaydetti:

"Biz Kıbrıs'ta yapıcı önerilerle karşı tarafı bir bakıma uyarıyoruz. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Bu iki ayrı halk aynı coğrafyayı paylaşıyor. Onun için geçen temmuz ayında kendilerine ada etrafındaki doğal zenginliklerin araştırılması ve geliştirilmesi için işbirliği ve Türkiye'nin de içinde olacağı bir komite kurulmasını teklif ettik. Gerektiğinde Anadolu'dan asrın projesi ile gelen suyu ve gelecek olan elektriği paylaşabileceğimizi ilettik. Bütün dünyaya bu mesajı vermeye devam ediyoruz. Egemenlik temelinde yapısal ve iki tarafın işbirliğiyle bu adada her iki halkın da yararına olacak birtakım işbirliklerine her zaman varız."

KKTC'nin Türkiye ile sevinçte, kıvançta ve acıda beraber olduğunu dile getiren Tatar, bunun salgın dönemi ile 6 Şubat depremleri süreçlerinde yakından görüldüğünü sözlerine ekledi.

(Bitti)