KKTC Cumhurbaşkanı Libya'ya başsağlığı diledi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Libya'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Libya'da yaşanan sel felaketinde çok sayıda can kaybı ve yaralılar olduğu belirtilmişti.