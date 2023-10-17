KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı. Tatar, saldırıyı endişeyle izlediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Tatar, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi.

Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.