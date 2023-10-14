KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bakü'de Sergi Açılışına Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de düzenlenen Fotoğraf ve Kıbrıs Türk kıyafetleri sergisinin açılış törenine katıldı. Tatar, serginin ardından Askeri Ganimet Parkı'nı ziyaret etti ve Ganire Paşayeva'nın kabrini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de Fotoğraf ve Kıbrıs Türk kıyafetleri sergisinin açılış törenine katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Tatar, Bakü'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tanıtım Etkinliği haftası kapsamında düzenlenen Fotoğraf ve Kıbrıs Türk Kıyafetleri sergisinin açılış törenine katıldı. Kıbrıslı sanatçıların sergilediği ulusal dans gösterisinin izleyen Tatar, gösterinin ardından fotoğraf ve Kuzey Kıbrıs'ın geleneksel kostümlerinin sergilendiği alanı gezdi. Serginin ardından İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araç ve ganimetlerin bir kısmının sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nı ziyaret eden Tatar, buradaki araçlarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Ganire Paşayeva'nın kabrini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 28 Eylül'de vefat eden Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın, 2. Fahri Hiyaban Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Paşayeva'nın kabrine çelenk bırakarak dua okudu. - BAKÜ