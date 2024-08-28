KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, asılsız iddialara karşı önlem alınması çağrısında bulundu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, medya ve sosyal medyada devlet yetkililerine yönelik asılsız iddialarla haber yapan kişi ve kurumlar ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, "Devlet yetkililerine, görevlilerine, şahıslara, medya ve sosyal medya aracılığı ile küfretmek, karalamak, asılsız iddialarda bulunmak asla kabul edilemez" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, "Basın ve sosyal medyada asılsız iddialarla devleti küçümsemeye, devlet yetkililerini, vatandaşları karalamaya, onlara hakaret etmeye yönelik yapılan yayınlarla ilgili olarak etkin yasal düzenlemeler yapılması için Hükümet ve Başsavcılığı göreve davet ediyorum" dedi. Her zaman ifade özgürlüğünü savunduğunu, savunmaya da devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bununla birlikte ifade özgürlüğünün devlete, kurumlarına ve yetkililerine sınırsızca hakaret etme anlamına gelmediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Devleti yönetenlere yönelik eleştiriler demokrasilerin bir unsurudur. Ancak eleştiri ile hakaret birbirine karıştırılmamalıdır. Sürekli devletin onurunu zedeleyici yayınlar yapılıyor. Devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak yayın yapma imkanı bulan gazete, televizyon ve gazetecilerin sağduyulu olması gerekmektedir. Aynı şekilde devlet yetkililerine, görevlilerine, şahıslara, medya ve sosyal medya aracılığı ile küfretmek, karalamak, asılsız iddialarda bulunmak asla kabul edilemez. Bazı Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, ülkemizde de devleti ve kişilik haklarını aşağılayıcı, hakaret içeren söylem ve yayınlarla ilgili caydırıcı düzenlemeler gecikmeden yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, "Ana Muhalefet gazetesinin yayın organında yazılan bir köşe yazısında kullanılan ve devletin itibarını zedeleyici nitelik taşıyan ifadeler kabul edilmez. Devletin yönetimine talip olup, seçimlere katılan bir partinin devleti sahte olarak nitelemesi veya nitelenmesine göz yumması kendi kendisiyle çelişmektedir" dedi.