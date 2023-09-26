Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin Mevlit Kandili'ni kutladı

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, tüm İslam alemine birlik, beraberlik, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ne erişmenin ve tüm manevi duygularımızla hep birlikte bugünü idrak edebilmenin mutluluk ve huzurunu yaşamaktayız. Bu mübarek günün vesilesiyle, Mevlit Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik, sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.