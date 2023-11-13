Kızılırmak Nehri'nde Su Seviyesi Düşüyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kırıkkale'de çekilen görüntülerde kuraklık ve debi düşüşü gözler önüne serildi.

Kızılırmak alarm veriyor, 5 ayda bu hale geldi: İki görüntü farkı gözler önüne serdi

KIRIKKALE - Türkiye'nin en uzun nehri bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta su seviyesi düştü. Kırıkkale'de 5 ay arayla çekilen "dron" görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta 5 ay aradan sonra su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ta suların çekilmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı. Yağmur yağışlarının azalması sebebiyle debide düşüş yaşandı. Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'ta, 5 ay önce çekilen "dron" görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi. Kızılırmak nehri, İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas'ın İmranlı ilçesinde yer alan Kızıldağ'ın Güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülüyor.

Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, Kızılırmak nehrinde 1,5 metre suların çekildiğini ifade ederek, ırmaktan yürüyerek geçilecek duruma geldiğini söyledi.