Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı - Haberler

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Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Filipinler'in Baranggay Baliwagan kentinde dünyaya gelen bir yavru kedi halk arasında korkuya ve endişeye sebep oldu. Maymun yüzlü ve kedi vücutlu olarak dünyaya gelen hayvan yerli halk tarafından kıyamet alameti şeklinde yorumlandı. Henüz gelişimini tamamlayamayan kedi, bir odaya kapatıldı ve uğursuzluk getireceği düşünülerek halkın görmesi engellendi.

 - Güncelleme:

Filipinler'in Baranggay Baliwagan kentinde gelişimini henüz tamamlamadan dünyaya gelen bir canlı ülkede infial yarattı.

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Bir tarım öğrencisi olan Michael Severino'un çiftliğinde meydana gelen doğum sonrası olay sosyal medyada gündem oldu.

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Severino, kedisinin doğum yaptıktan sonra mutasyona uğrayan yavrunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerdeki canlı ilk olarak maymuna ardından ise bir uzaylıya benzetildi.

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Yerli halk canlının uğursuz ve kötü şans getirdiğine inanarak kimsenin bu canlıyı görmemesi gerektiğini iddia etti.

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Olayı inceleme altına aldıklarını belirten bir veteriner hekim yavrunun hamilelik sırasında gelişimini engelleyen bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. Kaynak Mynet

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Filipinler kedi Komik - İlginç Dünya Haberler

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