Kıyamet alameti olarak yorumlandı! Dünyaya gelen canlıyı kimse görmesin diye odaya kapattı

Filipinler'in Baranggay Baliwagan kentinde gelişimini henüz tamamlamadan dünyaya gelen bir canlı ülkede infial yarattı.

Bir tarım öğrencisi olan Michael Severino'un çiftliğinde meydana gelen doğum sonrası olay sosyal medyada gündem oldu.

Severino, kedisinin doğum yaptıktan sonra mutasyona uğrayan yavrunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerdeki canlı ilk olarak maymuna ardından ise bir uzaylıya benzetildi.

Yerli halk canlının uğursuz ve kötü şans getirdiğine inanarak kimsenin bu canlıyı görmemesi gerektiğini iddia etti.

Olayı inceleme altına aldıklarını belirten bir veteriner hekim yavrunun hamilelik sırasında gelişimini engelleyen bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. Kaynak Mynet