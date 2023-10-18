Haberler ›› Dünya ›› Kırşehir'de İsrail'in Filistin'deki Hastane Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kırşehir'de İsrail'in Filistin'deki Hastane Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kırşehir'de, İsrail'in Filistin'de düzenlediği hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehir merkezinde ve ilçe camilerinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Filistin'de yaşayanlar için dua edilirken İsrail'in sivil alanlara saldırması kınandı. Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde toplanan cemaat, dua ederek saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.