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Kırklareli'nde Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtıldı

Kırklareli'nde Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtıldı

Dünya Haberleri

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sungurbey Eğitim Merkezinde vekalet yoluyla kurban sayılarının artması için çalıştıklarını söyledi. Gaziantep Müftüsü Hazırlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın her yerinde bulunan insanlara dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım eli uzattığını belirtti. Konuşmaların ardından din görevlilerine vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verildi. Kırklareli Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ömer Topuz, ziyaretlerini sürdürüyor. Topuz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, Topuz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kırklareli'nde vekaletle kurban organizasyonu tanıtıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sungurbey Eğitim Merkezinde vekalet yoluyla kurban sayılarının artması için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep Müftüsü Hazırlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın her yerinde bulunan insanlara dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım eli uzattığını belirtti.

Konuşmaların ardından din görevlilerine vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verildi.

Başkan Topuz'dan ziyaret

Kırklareli Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ömer Topuz, ziyaretlerini sürdürüyor.

Topuz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı

Halil Kahraman'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, Topuz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı Kırklareli Gaziantep Türkiye Dünya Haberler

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