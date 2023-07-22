Kırım'da Ukrayna'nın İHA Saldırısı Sonucu Mühimmat Deposunda Patlama

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir mühimmat deposunda Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle patlama yaşandığı, civar köylerdeki insanların başka yerlere tahliye edildiği bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir mühimmat deposunda Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle patlama yaşandığı, civar köylerdeki insanların başka yerlere tahliye edildiği bildirildi.

Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Krasnogvardeyskiy bölgesindeki mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.

Patlamanın Ukrayna tarafından yapılan İHA saldırısından kaynaklandığını kaydeden Aksenov, can kaybı olmadığını aktardı.

Aksenov, mühimmat deposuna 5 kilometrelik mesafedeki köylerde yaşayanların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.