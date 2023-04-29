Kırım'da İHA'lı saldırı sonrası yakıt depolarında yangın çıktı

Kırım'ın Sivastopol kentindeki yakıt depolarına yapılan İHA'lı saldırı sonrasında geniş çaplı yangın çıktı. Rusya tarafından atanan Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Kırım'ın Sivastopol kentindeki yakıt depolarına yapılan İHA'lı saldırı sonrasında geniş çaplı yangın çıktı. Rusya tarafından atanan Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, İHA'larla vurulan tanklarda bulunan yakıtın çok fazla olduğunu, bu sebeple yangının hızla yayıldığını ve toplamda 4 adet tankın yandığını belirtti. Olay sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade eden Razvozhayev, yangının akşam saatlerinde kontrol altına alınacağını ifade etti.