Kutsal yolculuk başladı: Kırıkkale'den ilk hac kafilesi yola çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 150 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara yolcu edildi.

Kırıkkale'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için İl Müftülüğü tarafından Nur Camii'nde program düzenlendi. 150 hacı adayının ve yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Duygusal anlar yaşayan hacı adayları, yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Hacı adayları duanın ardından uğurlandı.

14 yıldır beklediğini belirten 63 yaşındaki Emine Akkurt, "Allah bugün nasip etti. Bizde gidiyoruz. Allah buradaki herkese nasip etsin. Dualarınız, dualarımızdır. İnşallah götüreceğiz, Peygamber efendimize ileteceğiz" dedi.

70 yaşındaki Abdullah Kuzucu ise, "Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin ve herkese nasip etsin diye cenabı Allah'tan diliyoruz. 14 sene sonra çıktı" ifadesini kullandı.

71 yaşındaki Ahmet Gürkan ise 14 yıldır bu anı beklediğini söyledi.