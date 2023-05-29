Kırgızistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanları, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, sizi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmanızdan dolayı içten tebrik ederim" ifadesini kullandı. Türkiye halkının Erdoğan'a yüksek güven duyduğunu ve sosyo-ekonomik kalkınmasını ve refahını artırmaya yönelik politikasını desteklediğini belirten Caparov, "Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik seçimlere örnek teşkil etti" dedi. Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerin stratejik ortaklık ve müttefiklik içinde gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi kazanmasından dolayı kutlayarak, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı işbirliği daha da geliştirilecektir" dedi. - BİŞKEK

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