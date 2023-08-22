Kırgızistan, Kazakistan'a su akışını durdurdu

Kırgızistan, Talas Bölgesi'nde bulunan Kirov Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu. Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, su dağıtım programı ve protokolüne göre su temininin yapıldığı belirtildi. Kirov Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle su akışında herhangi bir artış gözlenmediği ifade edildi.

Kırgızistan, Talas Bölgesi'nde bulunan Kirov Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu.

Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan su dağıtım programı ve protokolüne göre su temini yapıldı. Böylece Kazakistan'a karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "550 milyon metreküp su tutma hacmi olan Kirov Barajı'nda bugün 14 milyon 500 bin metreküp su ölçüldü. Bu su hacmi geçen yıla göre 92,1 milyon daha az. Baraj, saniyede 0,7 metreküp su alıyor (2022'de 13,7 metreküptü) ve su akışında herhangi bir artış gözlenmiyor." bilgisi verildi.

Öte yandan, Tarım Bakanlığına bağlı Sulama Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ulan Çortombayev, sosyal medya hesabından, su seviyesinin hayli düştüğü görülen Kirov Barajı'nın fotoğrafını paylaştı.

Çortombayev, uydu üzerinden Kirov Barajı'ndaki su seviyesinin rahatlıkla görülebileceğini belirterek, barajda kalan suyun balıkların ölmemesi için kullanıldığını ifade etti.