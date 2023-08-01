Kırgızistan Dışişleri Bakanı İsveç'e Kur'an-ı Kerim Yakma Olayları İçin Tedbir Almasını İstedi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e İsveç'in resmi makamlarının insanların dini duygularını etkileyen Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını önlemek için tedbirler alması gerektiğini aktardı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, görüşmede Kırgızistan ve İsveç arasındaki hem ikili hem de çok yönlü işbirliği konularını ele aldığı aktarılarak, siyasi temasların desteklenmesinin ve farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin organize edilmesinin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Billström'un Bakan Kulubayev'e İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlenen provokatif eylemler hakkında bilgi verdiği aktarılarak, "Bakan Ceenbek Kulubayev de, İsveç resmi makamlarının insanların dini duygularını etkileyen bu tür olumsuz olayları önlemek için tedbir alması gerektiği görüşünü dile getirdi." denildi. - BİŞKEK