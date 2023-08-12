Kırgızistan'daki Pobeda Dağı'nda kaybolan 4 dağcı için arama-kurtarma çalışmaları sona erdi

Kırgızistan'daki Pobeda Dağı'na tırmanan ve 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcı için yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Zorlu hava koşulları ve tırmanış rotasındaki tehlikeler nedeniyle çalışmalar sonlandırıldı.

Kırgızistan'daki Pobeda Dağı zirvesine tırmanan ve 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcıyı arama-kurtarma çalışmalarının sona erdirildiği açıklandı.

Kırgızistan-Çin arasında bulunan ve Orta Asya'nın en büyük zirvelerinden biri olan Pobeda Dağı'na tırmandıktan sonra haber alınamayan 3'ü Litvanyalı 1'i Rus toplam 4 dağcı için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışmaların 21 kişiden oluşan 3 grup ve Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait helikopterle yürütüldüğü belirtildi. Deniz seviyesinden 4 bin 100 metre yükseklikte yer alan Güney Enilçek kampına yerleşen arama-kurtarma ekibinin 2 gün aklimatizasyon sürecinden geçtikten sonra 6 bin metreden fazla yüksekliğe tırmanarak arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Yapılan çalışmaların sonuç vermediğine işaret edilen açıklamada, "Zorlu hava koşulları, devam eden çığlar ve tırmanış rotasındaki hayati tehlike dikkate alınarak 8 Ağustos'ta arama-kurtarma ekibinin ana kampa ve daha sonra daimi konuşlanma yerlerine dönmesine karar verildi" denildi. Kayıp dağcıların birinin gönderdiği GPS koordinatlarına göre dağcıların zirveden iniş sırasında dik yerden 1 kilometre aşağı düştüğünün tahmin edildiği aktarıldı. Dağcıların düştüğü tahmin edilen yere ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu, bunun arama kurtarma ekipleri için de hayati tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Ne olmuştu

Pobeda Dağı zirvesine 11 Temmuz'da tırmanışa geçen 4 yabancı dağcıyla en son 19 Temmuz'da 6 bin 900 metre yükseklikten irtibata geçilmiş, 24 Temmuz'da ise Litvanyalı dağcının uydu telefonundan yardım için koordinat gönderilmişti. Dağcıların anlaşma yaptığı Aksay Seyahat Şirketi'den alınan koordinatlara dayanarak helikopterle arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Rusya'nın talebi üzerine ise 28 Temmuz'da Kırgızistan'ın Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 23 kişilik arama-kurtarma ekibiyle çalışmalara başlandığı duyurulmuştu.

Orta Asya'nın en zor zirvelerinden olan Pobeda, Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde deniz seviyesinden 7 bin 439 metre yükseklikte yer alıyor. - BİŞKEK