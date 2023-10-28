Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Kırgızistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi. Bişkek Türk Ortaokulu ve Manas Üniversitesi'nde yapılan etkinliklerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu coşkuyla kutlandı.

Kırgızistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlaması, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulu'nda yapılan programla başladı.

Kutlamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Cumhuriyet" belgeseli gösterildi ve öğrenciler gösterilerini sundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşad Dulkadir, burada yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki bize, bizim kuşaklara ve çocuklarımıza bir yüzyılı görmek nasip oldu." dedi.

"İnşallah, Allah'ın izni ile nice yüzyıllar torunlarımıza ve torunlarımızın torunlarına nasip olur. Tek temennimiz budur" diyen Dulkadir, " Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak çok güçlü devlet olmalıyız. Biz buna eğitim ile katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Manas Üniversitesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Öte yandan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesince (KTMÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla konser ve fener alayı düzenlendi.

Etkinliğe, Azerbaycan Büyükelçisi Latif Gandilov, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Dr. Baktıgül Kalambekova ve öğrenciler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, "Cumhuriyet" belgeseli izlendi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türküler Türk Dünyası Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

KTMÜ Rektörü Ceylan, yaptığı konuşmada, "Biz biliyoruz ki artık dünyanın en güçlü ordusuna, en güçlü ekonomik durumuna ve en güçlü donanmasına sahip ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.

Rektör Vekili Kalambekova da " Türkiye'nin ufku geniş, temeli sağlam, geleceği parlak, başarısı daim olsun. Cumhuriyet'in yaşı sonsuz olsun, yüzüncü yılınız kutlu olsun." temennisinde bulundu.

Daha sonra üniversite kampüsünde bayraklar ve fenerler eşliğinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün son durağında iki ülke milli marşları okundu ve dev Türk bayrağı açıldı.

Rektör Ceylan, buradaki konuşmasında ise "Türk Devletleri Teşkilatı bir olduğu sürece hiç kimse bizi yıkamaz, hiçbir devlet bizi kıramaz. Türkiye Cumhuriyeti nice yüzyıllar yaşasın." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Gandilov da "Bugün bütün Türk dünyasının bayramıdır. Atatürk'ün de dediği gibi Türk halkı zekidir. Türkiye büyük bir cumhuriyettir ve onun etrafında 6 Türk devleti vardır. Biz bir olduğumuz sürece bizi hiç kimse yıkamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun." şeklinde konuştu.