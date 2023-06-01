Kırgızistan'da Türk mutfağından yemekler festivalde ikram edildi

Kırgızistan'da "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" vesilesiyle düzenlenen festivalde Türk mutfağından yemekler ikram edildi. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva'nın kurduğu vakıf, başkent Bişkek yakınlarında Supara Etno Komplekste anne ve çocuklar için festival düzenledi.

Kırgızistan'da "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" vesilesiyle düzenlenen festivalde Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva'nın kurduğu vakıf, başkent Bişkek yakınlarında Supara Etno Komplekste anne ve çocuklar için festival düzenledi.

Festivalde, çocuklara, ulusal değerleri öğretmek, ebeveynleri de çocukların gelişimi konusunda bilinçlendirmek amaçlandı. Etkinlikte, anneler ve çocuklar beraber oyunlar oynadı.

Festivale, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Sağlık Bakanı Gülnara Baatırova ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın eşi Mariya Doğan katıldı.

Etkinliğe davet edilen ebeveynler ve çocuklara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği aşçısı Yılmaz Aşcı'nın hazırladığı Türk mutfağından pilav ve kuru fasulye ikram edilirken, Mariya Doğan da yaptığı cacığı sundu.

Kırgızistan'ın genelinde "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla birçok kültürel etkinlik düzenlenirken, başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda yerel sanatçılar konser verdi.