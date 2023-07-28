Kırgızistan'da Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor

Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanan 3 Rus ve 1 Litvanyalı dağcıdan 9 gündür haber alınamadığı bildirildi. Dağcıları arama operasyonu devam ediyor.

Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3'ü Rus, 1'i Litvanyalı 4 dağcının Tanrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için 11 Temmuz'da 9 bin 900 metre yükseklikteki kampa yerleştiği belirtildi.

Açıklamada, dağcılarla son kez 19 Temmuz'da irtibat kurulduğu aktarıldı.

Dağcılardan 9 gündür haber alınamadığı belirtilen açıklamada, dağcıları arama operasyonunun sürdüğü kaydedildi.