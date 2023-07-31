Kırgızistan'da Pobeda Zirvesi'ne tırmanan 4 dağcıdan haber alınamıyor

Kırgızistan'da Pobeda Zirvesi'ne tırmanan ve 12 gündür haber alınamayan 4 yabancı dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kırgızistan'ın Pobeda Zirvesi'ne 11 Temmuz'da tırmanan 3'ü Rus biri Litvaynalı 4 dağcıdan hala haber alınamıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı dağcılar için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları nedeniyle bakanlık tarafından bölgeye gönderilen 10 kişilik ekibin helikopter ile 4 bin 100 metre yükseklikteki Güney Enilçek kampına indiği belirtildi. Açıklamada, gönderilen ekibin 2 gün yüksek irtifaya uyum (aklimatizasyon) sürecinden geçtikten sonra 6 bin metre yüksekliğe tırmanarak arama kurtarma çalışmalarına başlayacağı aktarılırken "4 bin 100 metre yükseklikten sonra hava derecesinin eksi 20-30 olduğunu belirterek güzergahın tehlikeli ve zor olduğunu vurgulamak istiyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Litvanyalı dağcıdan 24 Temmuz'da yardım çağrısı

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde deniz seviyesinden 7 bin 439 metre yükseklikte yer alan ve Orta Asya'nın en zor zirvelerinden biri olarak tanımlanan Pobeda Zirvesi'ne 11 Temmuz'da tırmanan yabancı dağcılarla son kez 19 Temmuz'da 6 bin 900 metre yükseklikten irtibata geçilmiş, 24 Temmuz'da ise Litvanyalı dağcının uydu telefonundan kendilerine yardım edilmesi için koordinatlar gelmişti. Bunun üzerine dağcıların anlaşma yaptığı Aksay Seyahat Şirketi'den alınan koordinatlara dayanarak helikopterle arama kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Rusya'nın talebi üzerine ise 28 Temmuz'da Kırgızistan'ın Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 23 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmalara başladığı duyurulmuştu. - BİŞKEK