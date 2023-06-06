Kırgızistan'da Darbe Planlayan Suç Örgütüne Operasyon

Kırgızistan'da darbe planladığı gerekçesiyle 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Kırgızistan'da Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede kitlesel protestolar ve geniş çaplı isyanlar çıkarmak, iktidarı güçle ele geçirmek için gizli hazırlıklar yapan bir grup kişinin yasadışı faaliyetlerinin tespit edildiği ve önlendiği belirtildi. Elde edilen bilgiler ve toplanan ses ve görüntüler üzerine cezai kovuşturma başlatıldığı ve mahkeme kararıyla bir dizi özel soruşturma işleminin uygulandığı ifade edildi.

Darbe hazırlığı yapan suç örgütünün bir yıldır ülke genelinde kasıtlı olarak hükümet karşıtlarını topladığı, darbe girişiminin başındaki kişinin ise siyasi parti başkanı ve sivil aktivist N.R. olduğu açıklandı.

Suç örgütüne 100'den fazla kişi üye oldu

N.R.'nin liderliğinde hükümet karşıtlarıyla düzenli toplantılar yapıldığı ve toplantıda iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi planlarının görüşüldüğü belirtilen açıklamada, suç örgütüne toplumun çeşitli tabakalarından 100'den fazla kişinin üye yapıldığı aktarıldı. Suç örgütünün yabancı kaynaklardan finansman almasının beklendiği ve herhangi bir nedenle toplumda huzursuzluk çıkınca darbe girişimini başlatmayı planladıkları ifade edildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, N.R. ve ortaklarının da içinde bulunduğu 30'dan fazla örgüt üyesinin gözaltına alındığı ve sorgulamalar sonucunda suçlarını itiraf ettikleri açıklandı. Örgüte ait olan ve işledikleri suçları doğrulayan kanıtların ele geçirildiği kaydedildi. - BİŞKEK