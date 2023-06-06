Kırgızistan'da Çin Araştırmaları Merkezi açıldı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde Çin araştırmaları merkezi açıldı. Merkezin, Çin'in derinlemesine anlaşılmasına yönelik bir kapı ve Çin'e yönelik derinlemesine çalışmalar için bir platform işlevi görmesi umuluyor.

BİŞKEK, 6 Haziran (Xinhua) -- Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde Çin araştırmaları merkezi açıldı.

Çin Araştırmaları Analiz Merkezi'nin geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Çin'in Xi'an kentinde geçen ay düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi sırasında gerçekleştirilen toplantıda Çin ve Kırgızistan liderlerinin, yeni dönem için Çin-Kırgızistan kapsamlı stratejik ortaklığının kurulması konusunda önemli uzlaşılarda mutabık kaldıklarını söyledi.

İki ulusun çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik yeni fırsatlar ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Du, merkezin, Çin'in derinlemesine anlaşılmasına yönelik bir kapı ve Çin'e yönelik derinlemesine çalışmalar için bir platform işlevi görmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Büyükelçi, "Merkez, Çin ile Kırgızistan arasındaki dostane işbirliğinin derinleşmesinin sonucudur ve ülkelerimiz arasında yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etme görevini üstlenmektedir" dedi.

Akademi Başkanı Chinara Adamkulova, Kırgızistan'ın kalkınmasına olan uzun süreli ve güçlü desteği için Çin'e teşekkür ederek merkezin, Kırgızistan-Çin dostluğunun gelişimine önemli katkılarda bulunmasını beklediğini belirtti.