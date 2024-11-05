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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Türkiye Kardeş ve Stratejik Ortak'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Türkiye Kardeş ve Stratejik Ortak'
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'nin Kırgızistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülkenin ortak kaderine inandığını ifade etti. Bişkek'te düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda konuşan Caparov, Kırgız ürünlerin Türkiye'ye ihracatında gümrük kolaylığı sağlanması gerektiğini vurguladı.

KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Caparov, " Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir. Ben iki ülkenin ve iki halkın ortak kaderine inanıyorum" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlığında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Altıncı Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülke olduğunu belirten Caparov, "Ben iki ülkenin ve iki halkın ortak kaderine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Caparov, Kırgız ürünlerin Türkiye'ye ihracatının önemine vurgu yaparak, Kırgızistan'da üretilen malların Türkiye'ye ihracatında gümrük kolaylığı getirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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